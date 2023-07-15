Ehliyetsiz Sürücü Otomobille Fırına Girdi
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ESENYURT'ta dayısının kiraladığı otomobili alan ehliyetsiz sürücü 2 arkadaşıyla beraber sokak aralarında hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ESENYURT'ta dayısının kiraladığı otomobili alan ehliyetsiz sürücü 2 arkadaşıyla beraber sokak aralarında hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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