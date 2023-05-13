Ehliyetsiz sürücü 3 araca çarptı, yol kenarındaki anne ve 2 çocuk son anda kurtuldu

Van'ın Erciş ilçesinde ehliyetsiz Sezai Altun (18), eniştesinin otomobiliyle fren yerine gaza basınca 3 araca çarptı, yol kenarındaki anne ve 2 çocuğu ise son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Altun ve aracın sahibi eniştesine 16 bin 380 lira para cezası kesildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde ehliyetsiz Sezai Altun (18), eniştesinin otomobiliyle fren yerine gaza basınca 3 araca çarptı, yol kenarındaki anne ve 2 çocuğu ise son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Altun ve aracın sahibi eniştesine 16 bin 380 lira para cezası kesildi.

Van Yolu Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında, "Çok acil bir yere gitmem gerekiyor" diyerek eniştesinden 61 ND 344 plakalı otomobilini alan Sezai Altun, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra araçların park halinde olduğu bir ara sokağa girdi. Ehliyetsiz sürücü Altun, burada fren yerine gaza basınca otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Yol kenarında duran anne ve 2 çocuğu ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik polisleri, Altun ile aracın sahibi eniştesine 16 bin 380 lira para cezası kesti. Otomobil otoparka çekildi.