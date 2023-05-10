Ehliyetler değişiyor mu? Bakan Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını açıkladı. Peki Ehliyetler değişecek mi? Ehliyetler yenilenecek mi, çip mi takılacak? Detaylar...

EHLİYETLER DEĞİŞECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde nüfusmatik cihazının açılışını gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, artık ehliyetlerin de çipli şekilde olacağını belirterek, "İsteyen ehliyetini kimliğe, isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek" dedi.

"NÜFUSTA DEVRİM İŞLER YAPTIK"

Soylu, "Nüfusta devrim işler yaptık, yaptığımız devrim işlerin başında eskiden pasaportu emniyet verirdi, nüfusa aldık. Eskiden sürücü belgesini emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi yaşanmasına rağmen dünyada büyük bir pasaport krizi yaşanmasına rağmen, biz bugün pasaport müracaatının, ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUMUZU ÜRETTİK"

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine bir şey daha yaptık o da şu; yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Allah nasip etti, ortasına da Ayasofya resmini koyduk. Bütün değerlerimizi, bütün kültürel mirasımızı, tarihi mirasımızı onu da tekrar gözden geçirdik. Şu anda yerli ve milli pasaport üretiyoruz. Birkaç ülkede darphane vasıtasıyla bunları hazırlamaya özellikle Kıbrıs Türk Devleti'nin, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyorum Kıbrıs Türk Devleti diyorum Kıbrıs Türk Devleti'nde pasaportlarını biz üretiyoruz. Zannediyorum Libya hazırlıkları da bizden yapılıyor. Diğer Azerbaycan ile ilgili hazırlıklarımız da bizden yapılıyor. Artık akıllı pasaport, çipli pasaport ithal ederken, bugün akıllı pasaportu ihraç eden bir ülke konumuna geldik.

"ÇİPLİ EHLİYETİN BİR ÖZELLİĞİ OLACAK"

Ehliyetimizi de çipli şekilde yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak, ehliyetimizi kimliğimize yükledik çünkü kimliğimizin çipi vardı. Şimdi çipli ehliyetimiz olacağı için Avrupa'da sürücülerimizin özellikle giderken ehliyet ve kimlik karmaşası olmasın diye bundan sonra kimliği ehliyet içerisinde ekleyebilme kabiliyetini ortaya koyacağız. Yani isteyen ehliyetini, kimliğe isteyen kimliğini ehliyete yükleyebilecek. Tek kimlik şartımız aynen devam etmiş olacak. Bir şey daha yaptık. E imzaları kimliklerimize yükledik"