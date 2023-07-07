Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan zam kararlarından sonra birçok kalemde zamlar yapıldı. Özellikle ehliyeti olmayanların merak ettiği soru olan ehliyete zam geldi mi, ehliyet ne kadar oldu 2023? soruları merak ediliyor. Peki, Ehliyete zam gelecek mi? Ehliyete zam Temmuz 2023 geldi mi? Ehliyet harcına, fiyatlarına zam gelecek mi 2023?

Bir zam haberi de yeni ehliyet alacak vatandaşlara geldi. Asgari ücret ve memur maaşlarına gelen zamlarla birlikte ehliyet fiyatlarının da temmuz ayından itibaren güncelleneceği öğrenildi. Peki, Ehliyete zam gelecek mi? Ehliyete zam Temmuz 2023 geldi mi? Ehliyet harcına, fiyatlarına zam gelecek mi 2023?

EHLİYETE ZAM GELECEK Mİ? 2023 TEMMUZ EHLİYET FİYATLARI!

2023 Ocak ayından beri Türkiye'de ortalama 7 bin lira olan ehliyet kurs fiyatlarına temmuz ayından itibaren yüzde 30'luk zam bekleniyor. Beklenilen zam geldiğinde ise ehliyet almanın yeni karşılığı 13 bin lira civarına gelmiş olacak. Fiyatlar şehirlere göre de değişiklik gösteriyor; İzmir'de 10 bin 500 lira olan ehliyet fiyatı, İstanbul'da 11 bin TL, Ankara'da ise 12 bin TL olarak devam ediyordu. Artık bu fiyatlarda güncellenmiş olacak.

EHLİYET HARCINA, FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

2023 yılının temmuz ayında ehliyet kurslarına gelen zamlar, kursiyerler ve ehliyet almak isteyenler için gözlerin başka bir noktaya çevrilmesine sebep oldu. Kurslara gelen zamlar sonrası gözler sınav ücretlerine çevrildi. Sınavlara da zam gelecek mi diye düşünülürken; sınav ücretlerine zam gelmeyeceği yorumları yapıldı.

2023 TEMMUZ MEVCUT EHLİYET ÜCRETLERİ

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

Bu rakama ek olarak sürücü kursu ücreti eklenmektedir;

B SINIFI EHLİYET TEMMUZ SÜRÜCÜ KURSU FİYATLARI

Sürücü kursu: 2.900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ders ücreti: 5,360 TL