Ehliyet almak isteyen birçok vatandaş 2022 yılındaki ehliyet fiyatlarını merak ediyor. Her sene değişiklik gösteren ehliyet fiyatları da yine bu sene oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ehliyet zamlandı mı? 2022 Ehliyet fiyatları ne kadar? 2022 Güncel ehliyet fiyatları ne kadar oldu?

Ehliyet zamlandı mı? Sorusu, ehliyet almak isteyen vatandaşların en sık arattırdığı konulardan bir tanesi haline geldi. Her sene değişiklik göstermekte olan ehliyet fiyatlarının ne kadar olduğu sürekli araştırılıyor. Peki, Ehliyet zamlandı mı? 2022 Ehliyet fiyatları ne kadar? 2022 Güncel ehliyet fiyatları ne kadar oldu?

EHLİYET ZAMLANDI MI?

2022 yılında uygulanmak üzere her sene olduğu gibi, ehliyet harçlarına büyük oranda zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. Bu nedenle 2022 yılında ehliyet harçları yüzde 36.2 oranında zamlı ödenecek.

2022 B Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar?

2021 yılında 820 TL olarak belirlenen B sınıfı ehliyet harçları, 2022 yılında 1.116 TL olarak güncellendi.

2022A Sınıfı Ehliyet Harcı Ne Kadar?

2021 yılında 272 TL olarak belirlenen A sınıfı ehliyet harçları, 2022 yılında 320 TLoldu.