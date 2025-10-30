Haberler

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme yarın son mu?

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme yarın son mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. Ehliyet yenileme işlemleri için tanınan sürenin bitimine az bir zaman kala, Kasım ayı itibarıyla nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlemleniyor. Peki, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar süre tanımıştı. 1 Ocak 2016'dan bu yana 35 milyondan fazla kişi ehliyetini yenilerken, halen 1 milyonu aşkın sürücü eski tip belgelerini kullanmayı sürdürüyor. Peki 2025 yılında ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Süre uzatımı yapıldı mı? İşte adım adım ehliyet yenileme süreci ve merak edilen detaylar…

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde artık sona gelindi. Ehliyet yenileme işlemlerinde tanınan sürenin bitimine az kalırken, Kasım ayı itibarıyla nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin, ekim ayında ise 166 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvurdu. Özellikle ekim ayının son haftasında yaklaşık 115 bin kişinin başvuru yapması, sürenin bitimine yaklaşılmasıyla yoğunluğun arttığını gösterdi.

RANDEVU OLUŞTURMA VE GEÇİCİ BELGE DETAYLARI

Ehliyet yenileme işlemi için randevu almak isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden veya nvi.gov.tr adresi aracılığıyla kolayca randevu oluşturabiliyor. Ayrıca, yenileme süreci devam ederken nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgeleriyle araç kullanımı da mümkün.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE SON TARİH 2025

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlediği son tarihi 31 Ekim 2025 olarak duyurdu. Şu ana kadar ehliyet yenileme süresinin yeniden uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sürücülerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.