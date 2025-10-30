Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme yarın son mu?

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar süre tanımıştı. 1 Ocak 2016'dan bu yana 35 milyondan fazla kişi ehliyetini yenilerken, halen 1 milyonu aşkın sürücü eski tip belgelerini kullanmayı sürdürüyor. Peki 2025 yılında ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Süre uzatımı yapıldı mı? İşte adım adım ehliyet yenileme süreci ve merak edilen detaylar…

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde artık sona gelindi. Ehliyet yenileme işlemlerinde tanınan sürenin bitimine az kalırken, Kasım ayı itibarıyla nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

BAŞVURU SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin, ekim ayında ise 166 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvurdu. Özellikle ekim ayının son haftasında yaklaşık 115 bin kişinin başvuru yapması, sürenin bitimine yaklaşılmasıyla yoğunluğun arttığını gösterdi.

RANDEVU OLUŞTURMA VE GEÇİCİ BELGE DETAYLARI

Ehliyet yenileme işlemi için randevu almak isteyen vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden veya nvi.gov.tr adresi aracılığıyla kolayca randevu oluşturabiliyor. Ayrıca, yenileme süreci devam ederken nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgeleriyle araç kullanımı da mümkün.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ VE SON TARİH 2025

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlediği son tarihi 31 Ekim 2025 olarak duyurdu. Şu ana kadar ehliyet yenileme süresinin yeniden uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sürücülerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.