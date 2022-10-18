Ehliyet yenileme ücreti nereye yatıyor? Ehliyet yenileme harcı nereye yatıyor? Sürücü belgesi para yatırma!

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Peki, Ehliyet yenileme ücreti nereye yatıyor? Ehliyet yenileme harcı nereye yatıyor?

Ehliyet yenileme ücreti nereye yatıyor? Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Peki, Ehliyet yenileme ücreti nereye yatıyor? Ehliyet yenileme harcı nereye yatıyor? İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NEREYE YATIYOR?

Ehliyet yenileme ücretleri "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor.

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

EHLİYET YENİLEME İÇİN NE GEREKLİ?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde?????? Ücret (TL)

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına: 2,00 TL

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına: 13,00 TL

Randevu almak için başvuranlar için İçişleri Bakanlığı'nın hatırlatması şu şekildedir:

"T.C.K.K, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

Başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir. Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir."

"YILIN SON AYINI, SON GÜNLERİNİ BEKLEMEYİN"

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceğini belirten Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler, randevu alamayanlara ise mesai sonrası 17.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilebileceğini açıkladı. Zehra Şahinler, "Başvuru yoğunluğundan kaynaklı muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın yılın son ayını, son günlerini beklememeleri önem arz etmektedir" dedi.

SÜRÜCÜ BELGELERİ ADRESLERE TESLİM EDİLECEK

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret olduğuna değinen Zehra Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi.

"NÜFUSMATİK" CİHAZINA İŞARET ETTİLER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunup sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isteyenlere de seslenen Şahinler, "Randevu almadan nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek 'nüfusmatik' cihazından yükleme, aktarma cihazını kolayca gerçekleştirebilirler" şeklinde konuştu.