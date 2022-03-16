Ehliyet yenileme işlemlerini yapmayan vatandaşlar için açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme son tarihini açıkladı. Buna göre, hala ehliyetini yenilemeyenler, ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve ehliyet yenileme son tarihi ne zamana kadar merak ediyor. Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar? Ehliyet yenileme kaç günde gelir?Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında ehliyet yenilemek için ödenmesi gereken ücret 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payı olmak üzere toplam 15 TL olarak belirlendi.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyen ya da ehliyetlerini kaybetmiş olan vatandaşlar ise 225 + 45 TL gibi bir ücret ödemek durumundalar.

EHLİYET YENİLEME KAÇ GÜNDE GELİR?

Ehliyet yenileme kaç günde gelir sorusu gündeme geliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler, sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra eski belgeyi alınıp, sürücü belgesi yerine geçen geçici belge veriliyor. En geç 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi belirttiğiniz adrese teslim ediliyor.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son tarihi Bakanlıktan yapılan uyarıya göre, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

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