Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son tarihi ne?

Ehliyet sahiplerinin gündeminde yer alan konulardan biri olan ehliyet yenileme süresi hakkında merak edilenler var. Ehliyet yenilemek için verilen sürenin ne kadar olduğu araştırılıyor. Arama motorlarında ise Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son tarihi ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...