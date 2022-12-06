Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son tarihi ne?
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Ehliyet sahiplerinin gündeminde yer alan konulardan biri olan ehliyet yenileme süresi hakkında merak edilenler var. Ehliyet yenilemek için verilen sürenin ne kadar olduğu araştırılıyor. Arama motorlarında ise Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son tarihi ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi ehliyet sahipleri tarafından araştırılıyor. Gündemde yer alan konu hakkında merak edilenler var. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son tarihi ne?
EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımız tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Genel Müdürlüğün açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin Bakanlığımızca uzatılabileceği belirtildi.
Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi."
Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent— Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022