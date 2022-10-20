Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığını duyurdu. Bu haberin ardından vatandaşlar ehliyet yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? İşte detaylar...

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, ehliyet yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Eski ehliyet yenilemenin ne zamana kadar uzatıldığı merak konusu oldu. Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

EHLİYETLERİ YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.