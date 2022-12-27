Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala ehliyet yenileme süresi hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuru sonrası Ehliyet yenileme son gün ne zaman, süresi uzatıldı mı? Sürücü belgesi yenileme ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili araç sahipleri Sürücü belgesi randevusu nasıl alınır? Sürücü belgesi başvurusu nereye yapılır? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde...

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portali üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için?????? 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi … Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmündedir. Bu kapsamda ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştı.