Karayolları Trafik Kanunu'na göre, ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2024'te sona ereceğinden, hala eski tip sürücü belgesine sahip olanlar, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemelidir. Peki, Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Eski ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı, ertelendi mi? İşte detaylar…

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Eski ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı, ertelendi mi?

2023'ün sonuna doğru vatandaşların merak ettiği konuların başında "Eski ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı, ertelendi mi?" Geliyor. Eski tip ehliyetleri bulunan sürücüler Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Karayolları Trafik Kanunu gereğince ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir.

ESKİ EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI, ERTELENDİ Mİ?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, ehliyet yenileme son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi de 31 Aralık 2024'te sona ereceğinden, hala eski tip sürücü belgesine sahip olanlar, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemelidir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet randevunu nüfus müdürlüğünden aldın ve şimdi sıra, başvuru esnasında sunman gereken ehliyet yenileme belgelerini hazırlamakta. Bu aşamada hangi belgelere ihtiyaç duyduğunu bilmek, başvuru sürecini daha kolay ve hızlı hale getirecektir.

Ehliyet yenileme belgelerini eksiksiz bir şekilde toplamak için şu adımları takip etmelisin:

Gerekli Harçların Ödendiğine Dair Belge:

Ehliyet yenileme ücretini ödediğine dair alınan dekont veya belge.

Sağlık Raporu:

Başvuru öncesinde aldığın "Sürücü Olur" sağlık raporu. Bu raporu nüfus müdürlüğüne başvuruda yanında bulundurmalısın.

Kimlik Belgesi:

Ehliyet yenileme başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport veya resmi iş kimliği.

Adli Sicil Belgesi:

E-Devlet üzerinden temin edilebilen adli sicil belgesi.

1 Adet Biyometrik Fotoğraf:

Son altı ay içinde çekilmiş olan biyometrik fotoğraf.

Kan Grubu Kartı:

Kan grubunu bilmeyenler için, başvuruda yanında getirilmesi gereken sağlık kurumu raporu.

Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak ehliyet yenileme başvurunu tamamlayabilirsin.