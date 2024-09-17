Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi!

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyeti yenileyecek olan vatandaşların merak ettiği, ehliyet yenileme için gereken belgeler nelerdir ve ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır soruları gündeme geliyor. Ehliyet yenileme için gereken belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde…

EHLİYET BELGESİ YENİLEME SON TARİH!

İçişleri Bakanlığı, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan karar doğrultusunda, eski ehliyetlerin yenilenme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

Mevcut durumda sürücü belgesi yenilememe cezası 4 bin 64 TL iken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Eski tip ehliyetin yenilenmesi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenilemek içinse 769 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyeti yenilemek için gereken belgeler şunlar :