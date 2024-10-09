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Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir?

Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir?
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Ehliyet yenileme son tarihi ve sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar olduğu merak ediliyor. Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar, süreci Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından takip edebiliyor. Eski ehliyetlerin kullanım süresi sona erdiğinden, sürücüler belirlenen tarihler arasında yeni tip ehliyetlere geçmek zorunda. Sürücüler ise, "Ehliyet yenileme cezası nedir, yeni sürücü belgesi için ücret ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor.

Ehliyet yenileme süresi en son ne zaman? Ehliyet sahibi binlerce sürücüyü ilgilendiren yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor. Ehliyet değişimi için ücret ne kadar? Eski tip sürücü belgelerini yeni nesil ehliyetlerle değiştirecek olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Alo 199 hattını arayarak ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden online olarak randevu alabiliyorlar. 2024 ehliyet yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024

1 Ocak 2016'dan önce alınan eski tip ehliyetlerin, 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde sürücüler bu belgeleri kullanamayacak. Yeni nesil sürücü belgeleri, ek güvenlik özellikleri ve polikarbon yapısıyla hem daha güvenli hem de daha dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir?

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirmek isteyen sürücüler, 13 TL kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL ödeme yapacak. Ancak, yeni tip sürücü belgesini herhangi bir sebeple değiştirmek isteyenler için bu ücretler farklı; vakıf hizmet bedeli 230 TL, değerli kâğıt bedeli ise 990 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir?

EHLİYET YENİLEME EVRAKLAR NELERDİR?

  • Kimlik Belgesi
  • Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
  • Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
  • Sürücü Sağlık Raporu
  • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
  • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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