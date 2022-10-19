Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığını duyurdu. Bu haberin ardından vatandaşlar ehliyet yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Ehliyet yenileme ne zaman? Eski ehliyetleri yenileme tarihleri ne? İşte detaylar...

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren uzatıldığını duyurdu. Vatandaşlar, ehliyet yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. Eski ehliyet yenilemenin ne zamana kadar uzatıldığı merak konusu oldu. Peki, Ehliyet yenileme ne zaman? Eski ehliyetleri yenileme tarihleri ne? Detaylar haberimizde...

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

ESKİ EHLİYETLERİ YENİLEME TARİHLERİ NE?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.