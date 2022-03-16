Ehliyet yenileme için gereken belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?

Ehliyeti yenilememiş olan vatandaşların dikkatine! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ehliyeti yenileyecek olan vatandaşların merak ettiği, ehliyet yenileme için gereken belgeler nelerdir ve ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır soruları gündeme geliyor. Ehliyet yenileme için gereken belgeler nelerdir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Ehliyeti yenilemek için gereken belgeler şunlar :

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

EHLİYET YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ehliyeti yenileme tarihi ne zaman sorusu gündeme geliyor. Bununla beraber, Bakanlıktan yapılan uyarıda, "Ülkemizde 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31.12.2022 tarihi itibariyle sona erecektir. Eski tip sürücü belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde http://randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alarak, belgelerini yenilemek üzere Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

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