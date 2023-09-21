Son yayınlanan yönetmelikle birlikte, ehliyet almak isteyenler için yaş sınırlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik, sürücü adaylarının ve toplumun dikkatini çekti. Peki, EHLİYET YAŞI DÜŞTÜ MÜ? Ehliyet yaşı 17'ye düştü mü, 14 yaşında ehliyet alınır mı?İşte detaylar…

Özellikle gençlerin sorguladığı konulardan biri olan ehliyet yaşı düştü mü? konusu merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik," sonunda Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu gelişme üzerine, ehliyet almak isteyen binlerce vatandaş, ehliyet alma yaşının ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, EHLİYET YAŞI DÜŞTÜ MÜ? Ehliyet yaşı 17'ye düştü mü, 14 yaşında ehliyet alınır mı?İşte detaylar…

EHLİYET YAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Yeni sistemle birlikte sürücü belgesi almak için istenilen yaş şartları şu şekildedir.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler istenen minimum yaş sınırı 16.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G gibi en çok tercih edilen ehliyetler için 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21.

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24.

EHLİYET YAŞI 17'YE DÜŞTÜ MÜ, 14 YAŞINDA EHLİYET ALINIR MI?

Bu değişiklikler, Türkiye'de ehliyet sahibi olmak isteyen gençler ve yetişkinler arasında farklı görüşlere yol açtı. Kimileri, bu değişikliklerin sürücü eğitimini daha erken yaşlarda almaya teşvik edeceğini ve trafik kültürünün daha erken gelişmesine katkı sağlayacağını düşünürken, bazıları ise trafik güvenliği konusundaki endişelerini dile getiriyor. Ancak ehliyet yaşı henüz 14'e indirilmedi.