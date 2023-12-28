EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR 2024? 1 Ocak ehliyet ücretleri zamlandı mı? Sürücü belgesi ne kadar oldu?

1 Ocak ehliyet ücretleri zamlanacak mı ve sürücü belgesi ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Yılın başlamasıyla birlikte ehliyet almak isteyen sürücü adayları, 2024 ehliyet ücretleri hakkında merakla bilgi araştırıyor. 2024 ehliyet ücretleri zamlandı mı ve ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Ehliyet ücretleri ne kadar 2024? 1 Ocak ehliyet ücretleri zamlandı mı? Sürücü belgesi ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR 2024?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

1 OCAK EHLİYET ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ NE KADAR OLDU?

İşte değerli kağıtların yeni ücretleri: