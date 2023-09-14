Ehliyet taşımak zorunlu mu? Ehliyet taşımak gerekiyor mu, gerek var mı? Bunu yapanlar artık ehliyet taşımak zorunda değil!

Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir dönem sona eriyor. Bu kapsamda Ehliyet taşımak zorunlu mu? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ehliyet taşımak zorunlu mu? Ehliyet taşımak gerekiyor mu, gerek var mı?

Ehliyet taşımak zorunlu mu? Sorusu, kimliklerin yenilenmesi ile birlikte uzun süredir gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Peki, Ehliyet taşımak zorunlu mu? Ehliyet taşımak gerekiyor mu, gerek var mı?

EHLİYET TAŞIMAK ZORUNLU MU?

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile artık sürücü belgesi bilgilerini TC kimlik kartlarına taşıyanların, ehliyet taşımaları zorunlu olmayacak. Söz konusu uygulama ile T.C. kimlik kartlarına taşıma yapanların, yanlarında ehliyet bulundurmaları gerekmiyor. Bu uygulama ile iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULUYOR

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.