Trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir dönem sona eriyor. Ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı mı ve "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ne işe yarıyor sorularına yanıt aranıyor. Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması nedir ve ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı mı soruları merak ediliyor. Peki, Ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı mı? "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ne işe yarıyor?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı mı ve "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ne işe yarıyor merak ediliyor. Ehliyet taşıma zorunluluğu kalktı mı? "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına nasıl başvurulur? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET TAŞIMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bu uygulama ile iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor. 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle kolay" uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını duyurdu. Söz konusu uygulama ile T.C. kimlik kartlarına taşıma yapanların, yanlarında ehliyet bulundurmaları gerekmiyor.

"HAYAT KİMLİĞİMLE KOLAY" UYGULAMASINA NASIL BAŞVURULUR?

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni nesil kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurarak bu uygulamadan faydalanabilir. Yeni tip sürücü belgesi bulunanlar, yeni nesil elektronik kimlik kartı başvurusu sırasında bu uygulamadan faydalanabilir. Bu işlemlerin tamamı ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.