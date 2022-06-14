Ehliyet sınavı ne zaman 2022? (YAZILI SINAV – DİREKSİYON SINAVI)

Sürücü olmak için gerekli temel şart olan ehliyet belgesini almak için vatandaşlar eğitim -sınav süreçlerinden geçiyor. Bunun için hazırlıklar yapanlar ise en çok da sınav tarihini merak ediyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? İşte detaylar…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Kayıt Tarihi: 01-10 Temmuz 2022 /Yazılı sınav Tarihi: 15 Temmuz 2022 tarihinden sonra E sınav için randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

Kayıt Tarihi: 01-10 Ağustos 2022 / Yazılı sınav Tarihi : 15 Ağustos 2022 ayından sonra E sınav İçin randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

Kayıt Tarihi: 01-10 Eylül 2022 /Yazılı sınav Tarihi: 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

Kayıt Tarihi: 01-10 Ekim 2022 / Yazılı sınav Tarihi: 15 Ekim 2022 Tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor. / Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

Kayıt Tarihi : 01-10 Kasım 2022 / Yazılı sınav Tarihi: 15 Kasım 2022 Tarihinden itibaren E sınav İçin randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

Kayıt Tarihi: 01-10 Aralık 2022/ Yazılı sınav Tarihi: 15 Aralık 2022 Tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor. / Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.

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