Ehliyet sınavı ne zaman 2022? (YAZILI SINAV – DİREKSİYON SINAVI)
- Güncelleme:
Ehliyet almak isteyen vatandaşlar eğitim süreci ve sınav süreci hakkında detayları araştırıyor. Sürücü olmak için hazırlıklar yapanlar ehliyet sınavı ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman?
Sürücü olmak için gerekli temel şart olan ehliyet belgesini almak için vatandaşlar eğitim -sınav süreçlerinden geçiyor. Bunun için hazırlıklar yapanlar ise en çok da sınav tarihini merak ediyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? İşte detaylar…
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?
Kayıt Tarihi: 01-10 Temmuz 2022 /Yazılı sınav Tarihi: 15 Temmuz 2022 tarihinden sonra E sınav için randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.
Kayıt Tarihi: 01-10 Ağustos 2022 / Yazılı sınav Tarihi : 15 Ağustos 2022 ayından sonra E sınav İçin randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.
Kayıt Tarihi: 01-10 Eylül 2022 /Yazılı sınav Tarihi: 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.
Kayıt Tarihi: 01-10 Ekim 2022 / Yazılı sınav Tarihi: 15 Ekim 2022 Tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor. / Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.
Kayıt Tarihi : 01-10 Kasım 2022 / Yazılı sınav Tarihi: 15 Kasım 2022 Tarihinden itibaren E sınav İçin randevu alınıyor./ Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.
Kayıt Tarihi: 01-10 Aralık 2022/ Yazılı sınav Tarihi: 15 Aralık 2022 Tarihinden itibaren E sınav için randevu alınıyor. / Direksiyon Sınav Tarihi: M.E B. Tarafından sayıya göre belirlenir.