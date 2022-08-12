Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MEB, E Devlet Ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar sınava girerek yeterli puanı almaları gerekiyor. Sınav sonrası puanlarını öğrenmek için ise resmi web sitesinden sorgulama yapmaları gerekiyor. Peki, Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranı!

Ehliyet sınavı sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan e-sınav sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranı nedir? Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.

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