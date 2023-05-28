Türkiye 2 hafta arayla yeniden sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılacak 2. turunda 14 Mayıs'tan farklı olarak seçmenin önünde yalnızca tek pusula ve 2 aday olacak. Peki, Ehliyet ile oy kullanılır mı? Kimlik yerine ehliyet ile oy kullanılıyor mu? Kimliksiz oy verilir mi?

Seçmenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için oylarını 5 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Peki, Ehliyet ile oy kullanılır mı? Kimlik yerine ehliyet ile oy kullanılıyor mu? Kimliksiz oy verilir mi?

EHLİYET İLE OY KULLANILIR MI?

2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler. Aynı zamanda, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

NEREDE OY KULLANCAĞIM?

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRİDİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.