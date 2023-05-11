Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı? Hangi belgelerle oy kullanılır?
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2023 seçimlerine sayılı günler kala ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı merak ediliyor. Hangi belgelerle oy kullanılır vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı? Hangi belgelerle oy kullanılır?
Ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 seçimlerinde oy kullanacak olanlar, ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı ve hangi belgelerle oy kullanılır sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar ehliyet ile oy kullanılır mı sorusunu ve ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı merakla araştırıyor. Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı? Hangi belgelerle oy kullanılır? Detaylar haberimizdedir…
14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar ehliyetle sandığa gitti zaman oylarını kullanabilecekler.
2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler.
2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler. Aynı zamanda, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
YSK'ye göre, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu.
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.