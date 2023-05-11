2023 seçimlerine sayılı günler kala ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu sıklıkla araştırılıyor. Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı merak ediliyor. Hangi belgelerle oy kullanılır vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı? Hangi belgelerle oy kullanılır?

Ehliyet ile oy kullanılır mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 seçimlerinde oy kullanacak olanlar, ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı ve hangi belgelerle oy kullanılır sorularına yanıt arıyor. 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar ehliyet ile oy kullanılır mı sorusunu ve ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı merakla araştırıyor. Ehliyet ile oy kullanılır mı? Ehliyet veya pasaport ile oy kullanılır mı? Hangi belgelerle oy kullanılır? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET İLE OY KULLANILIR MI?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar ehliyetle sandığa gitti zaman oylarını kullanabilecekler.

EHLİYET VEYA PASAPORT İLE OY KULLANILIR MI?

2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan seçmenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler.

HANGİ BELGELERLE OY KULLANILIR?

2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği ile oy kullanabilirler. Aynı zamanda, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'ye göre, "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' açıklamasında bulundu.

OY NASIL KULLANILIR?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER