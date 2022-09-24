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Ehliyet ile KPSS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile KPSS 2022 sınavına girilir mi?

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Ehliyet ile KPSS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile KPSS 2022 sınavına girilir mi?

KPSS tarihinin yaklaşmasının ardından birçok kişi "ehliyet ile KPSS'ye girilir mi?" Sorusunu merak ediyor. T.C. kimlik kartını kaybeden vatandaşlar genellikle Sürücü belgesi ile KPSS 2022 sınavına girilir mi? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Ehliyet ile KPSS'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile KPSS 2022 sınavına girilir mi?

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Kpss'ye girecek olan adayların kimlikleri ile ilgili yaşadıkları problemler sebebiyle sınava ehliyet ile girmenin mümkün olup olmadığını merak ediyorlar. Bu haberimizde ÖSYM tarafından konu hakkında paylaşılan açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Peki, ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre Ehliyet ile Kpss'ye girilir mi? Sürücü belgesi ile KPSS 2022 sınavına girilir mi?

EHLİYET İLE KPSS'YE GİRİLİR Mİ?

Konu hakkında ÖSYM başkanlığı tarafından yayınlanan videoda anlatılan bilgilere göre, Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları Vb. Diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilemez. Bu nedenle sınava girmek isteyen kişilerin T.C. kimlik kartını yanında bulundurması gerekiyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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