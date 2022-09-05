Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Ehliyet almak için ve ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerle

Ehliyet almak isteyenlerin ve ehliyetini yenilecek olan vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Sorusu oluyor. Birçok vatandaş Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Ehliyet almak için ve ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler!

Ehliyet almak birçok kişinin hayal ettiği ve almak istediği belgelerden bir tanesidir. Araba sürebilmek için gerekli olan bu belgeyi almak için istenilen sağlık raporunun nereden alınacağı, ehliyet alacak olan adaylar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Ehliyet almak için ve ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler!

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Yapılan değişiklikler sonucunda ehliyet almak isteyen vatandaşların sağlık raporuna da sahip olması gerekiyor. Ehliyet için sağlık raporu almak isteyen vatandaşlar birçok yerden ehliyet için sağlık raporu temin edebilirler. Ehliyet için sağlık raporu temin edebilecekleri yerlerin listesi aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlardan ehliyet için sağlık raporu temin edebilirsiniz.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ALINABİLECEK YERLER

Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

Özel hastaneler

Özel tıp merkezleri

Özel muayenehaneler

Aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları

Özel poliklinikler

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ?

Ehliyet için alacağınız sağlık raporu ücretlidir. Sağlık raporu almak için gitmiş olduğunuz kuruluşların fiyatları değişiklik gösterebilmektedir.