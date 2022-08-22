Ehliyet almak isteyen lise mezunu olmayan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de ehliyet için lise diploması şart olup olmadığı konusudur. Peki Ehliyet için lise diploması şart mı? 2022 Ehliyet almak için lise mezunu olmak gerekiyor mu?

Ehliyet almak isteyen birçok kişinin aklına gelen sorulardan bir tanesi de ehliyet almak için lise diploması şart mı? Sorusu oluyor. Genellikle lise mezunu olmayanlar sorduğu bu sorunun cevabı oldukça kişi tarafından merak ediliyor. Peki Ehliyet için lise diploması şart mı? 2022 Ehliyet almak için lise mezunu olmak gerekiyor mu?

EHLİYET İÇİN LİSE DİPLOMASI ŞART MI?

Kişinin ehliyet alması için gerekli eğitim şartları durumu, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesine göre belirlenmektedir. 2022 yılındaki yönetmeliğe göre ilkokul mezunu olmanız istediğiniz ehliyet türünü almak için yeterli olacaktır.

2022 YILI HARÇ VE SINAV GİRİŞ ÜCRETLERİ NELERDİR?

M sınıfı sürücü kursu fiyatı 2010 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 2995 TL.

A1 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2010 TL, sınav giriş ücreti 280 TL. harç ücreti 705TL. Toplam 2995 TL.

A2 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL, Toplam 3385 TL.

A sınıfı sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL harç ücreti 705 TL. Toplam 3885 TL

B SINIFI OTOMOBİLLER İÇİN HARÇ VE SINAV GİRİŞ ÜCRETİ NELERDİR?

Manuel ve otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 1451 TL. Toplam 4631 TL.

Engelli sürücü kursu fiyatı 2750 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3735 TL.

B1 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2900 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3885 TL.

F sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL. Toplam 3385 TL.