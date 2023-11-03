Ehliyet harçlarına zam geldi ve ehliyet harcı ne kadar olduğu merak ediliyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ehliyet harç fiyatları gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Peki, Ehliyet harçları ne kadar? Ehliyet harçlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR? Ehliyet harçlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

Ehliyet harçları ne kadar ve ehliyet harçlarına zam geldi mi, ne kadar olduğu merak ediliyor. TÜİK'in açıkladığı ekim ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2024'te vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu. Ehliyet harçları ne kadar? Ehliyet harçlarına zam geldi mi, ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. İşte yüzde 58,46'lık orana göre, 2024 yılında vergi, ceza ve harçların zamlı tarifeleri.

EHLİYET HARÇLARINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.