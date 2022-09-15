Akaryakıt ve araç fiyatlarına gelen zamlardan sonra ehliyet ücretlerine de zam geliyor. 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara çıkacağı konuşulurken, sektör temsilcileri vatandaşlara "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu. Bunun üzerine ise Ehliyet fiyatları arttı mı? sorusu araştırılmaya başladı. Peki, Ehliyet fiyatları arttı mı? Ehliyet fiyatları 6 bin TL oldu mu?

Ehliyet almak isteyen vatandaşları endişelendiren konu ehliyet fiyatları oldu. Yakın zamanda ehliyete geleceği söylene zam vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ehliyet alma düşüncesi olan vatandaşlar merakla yeni ehliyet fiyatlarını ve ehliyete zam gelecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ehliyet fiyatları arttı mı? Ehliyet fiyatları 6 bin TL oldu mu?

EHLİYET FİYATLARI ARTTI MI?

2022 yılında 3 bin liradan başlayan fiyatlara alınan ehliyet ücretine zam geliyor. İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kurslarından birinin kurucusu olan Kader Çelik, 2023 yılında ehliyet fiyatlarının 6 bin lira ve üzeri rakamlara çıkabileceğini söyledi. Ehliyet fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Türkiye'de ehliyet fiyatlarının her yıl aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile valiliklerde kurulan komisyonlar tarafından maliyet hesapları yapılarak belirlendiğini söyledi. Komisyonların her il için bir taban fiyat belirlediğini vurgulayan Çelik, "Pandemi ve sonrası yaşanan ekonomik krizler sebebiyle dünya genelinde enflasyon oranlarında gözle görülür artışlar yaşanıyor. Bu sebeple ehliyet fiyatları belirlenirken güncellenebilir bir taban fiyat çalışması daha uygun olacaktır." dedi.

Kader Çelik sözlerine şöyle devam etti; "Bu yıl özellikle de akaryakıta, lastiklere, araç fiyatlarına, araç parçalarına, otomotiv işçiliklerine, kasko ve sigortalara, araç muayenelerine, bakım ve onarımlara defalarca zam yapıldı. Asgari ücrete bile iki kez zam yapıldı. Özellikle enflasyonun yüzde 80'lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayarak, kendimizi zorlayarak eğitimlerimize devam ediyoruz." Sözlerinin ardından "2023 yılında B sınıfı ehliyet fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz." diyen sürücü kursu sahibi Çelik, "Ehliyet alacak vatandaşlarımızın elini çabuk tutmasını tavsiye ediyoruz. Ekim, kasım ve aralık aylarında bir sürücü kursuna başvuru yaparak, beklenen zamlardan önce ehliyetlerini alabilirler."Diyerek ehliyete zam gelmesinin yakın olduğunu belirtti.