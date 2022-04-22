Ehliyet çıkmış sorular: Ehliyet sınav soruları ve çözümleri! Son yıllara ait ehliyet sınav soruları ve cevapları nedir?

Son yıllara ait ehliyet sınav sorularını ve çözümlerini sizler için derledik. Yazımızdan en son ehliyet sınav sorularına ve çözümlerine ulaşabilirsiniz. MEB'in paylaştığı ehliyet çıkmış sorulara yazımızdan bakabilirsiniz. Ehliyet sınav sorularının cevapları nelerdir? İlk yardım ile ilgili sorular ve cevaplar! Motor bölümü ile ilgili sorular ve cevaplar! Ehliyet trafik soruları ve cevapları! Temel ehliyet sınav soruları ve cevapları! Detaylar yazımızda.

EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKAR?

Ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulmaktadır. Çoktan seçmeli olan sınav 4 şıklı olmaktadır.

Ehliyet sınavında;

- 12 tane ilk yardım alanından soru çıkar.

- 23 tane trafik alanından soru çıkar.

- 9 tane motor alanından soru çıkar.

- 6 tanesi ise trafik adabından soru çıkmaktadır.

Yani ehliyet sınavında toplamda 50 soru sorulmaktadır.

EHLİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM? KAÇ DOĞRU SAYISI GEREKİYOR?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için 50 sorudan en az 35 doğru yapmak gerekiyor. Yani sınavdan en az 70 puan alınması gerekiyor. Sınavı başarıyla geçmek için 50 sorudan en az 35 doğru cevap verilmesi gerekmektedir. 3 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.

EHLİYET SINAV SORULARI (ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI)

Sizler için geçmiş yıllardan örnek ehliyet sınav sorularını ve cevap anahtarlarını paylaşacağız. Aşağıdan sorulara bakarak ehliyet sınavı için hazırlanabilirsiniz. Dediğimiz gibi her yıl genelde benzer sorular çıkıyor. Bu bakımdan çıkmış soruları en az 2-3 kere okuyup çalışırsanız gerçek ehliyet sınavında da başarılı olursunuz. Bizzat tanıdıklarımız bu şekilde 70 üzeri puan aldılar. Ehliyet sınavından başarılı olmanın püf noktası çıkmış sorulara güzel bir şekilde çalışmaktır. Şimdiden başarılar dileriz. İyi sınavlar...

Ehliyet çıkmış sorular

Ehliyet sınavı çıkmış sorular ve cevapları:

1) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye

B) Ambulans

C) Polis imdat

D) Jandarma imdat

CEVAP : B

2) I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması

II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi

Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

CEVAP : A

3) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi

B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D) Solunum sayısının değerlendirilmesi

CEVAP : D

4) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

CEVAP : A

5) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek

B) Akciğer

C) Bağırsak

D) Karaciğer

CEVAP : B

6) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine- - - -denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) şok

B) havale

C) epilepsi

D) bayılma

CEVAP : D

7) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.

B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

D) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.

CEVAP : C

8) I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

CEVAP : B

9) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A) Sesli dürtülere tepki vermek

B) İdrar kaçırmak

C) Yutkunmak

D) Öksürmek

CEVAP : B

10) Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi

B) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması

C) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

D) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi

CEVAP : B

11) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A) Geri dönmesini

B) Motoru durdurmasını

C) Harekete hazırlanmasını

D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

CEVAP : C

12) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi

B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi

C) Hız azaltmak için frene basılması

D) Ters yönden yola girilmesi

CEVAP : D

13) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A) Minibüs

B) Tramvay

C) Kamyonet

D) Arazi taşıtı

CEVAP : A

14) Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,

II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

CEVAP : B

15) Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi

B) Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması

C) Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

D) Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi

CEVAP : B

16) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması

B) Öndeki aracın geçilmesi

C) Takip mesafesi kuralına uyulması

D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

CEVAP : B

17) Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli

B) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı

C) Bulunduğu şeridi izlemeli

D) Hızını artırmalı

CEVAP : C

18) "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur

B) tali kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

CEVAP : A

19) Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A) Acil uyarı ışıklarının yakılması

B) Aracın kapılarının açık tutulması

C) Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

D) Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi

CEVAP : C

20) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması

B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

CEVAP : D

21) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç dengesinin korunması

B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi

CEVAP : C

22) Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları

B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

C) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri

D) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları

CEVAP : A

23) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

CEVAP : A

24) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A) Emme susturucusu

B) Egzoz susturucusu

C) Emme manifoldu

D) Egzoz supabı

CEVAP : B

25) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A) Kasko sigortası

B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C) Zorunlu deprem sigortası

D) Hırsızlık sigortası

CEVAP : B

26) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A) Dizel motor

B) Marş motoru

C) Elektrik motoru

D) Benzinli motor

CEVAP : D

27) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A) Fren pedalının

B) Far ampulünün

C) Marş motorunun

D) Silecek motorunun

CEVAP : C

28) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A) Fren pedalının

B) Far ampulünün

C) Marş motorunun

D) Silecek motorunun

CEVAP : C

29) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A) Bantlanır.

B) Yapıştırılır.

C) Değiştirilir.

D) İple sarılır.

CEVAP : C

30) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A) Saf su

B) Antifriz

C) Motor yağı

D) Fren hidroliği

CEVAP : B

Şimdilik ehliyet sınavında çıkmış sorulardan sizler için 30 soru derledik. Dediğimiz gibi bu sorulara çalışarak iyi bir puan alırsınız. Cevapları ise aşağısında yazmaktadır.

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Kaynak : MEB

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