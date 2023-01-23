Ehliyet cezaları silindi mi 2023? Ehliyet ceza puanları sorgulama ekranı! Trafik cezaları tamamen silinecek mi? Ehliyet cezaları ne zaman silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kararları açıklarken sürücüler için güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeye göre ehliyet ceza puanları silinecek. Peki, Ehliyet cezaları silindi mi? Ehliyet ceza puanları sorgulama ekranı! Trafik cezaları tamamen silinecek mi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sürücülerin merakla beklediği ehliyet affıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Ehliyet cezaları silindi mi? Ehliyet ceza puanları sorgulama ekranı! Trafik cezaları tamamen silinecek mi?

EHLİYET CEZALARI SİLİNİYOR MU 2023?

Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüler için güzel bir haber verdi. Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlallerden kaynaklanan ehliyet ceza puanlarının silineceğini belirten Erdoğan, "2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi."

2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini duyuran Erdoğan "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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