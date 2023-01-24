Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada sürücülerin merakla beklediği ehliyet affıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Peki, Ehliyet affı nedir? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Ehliyet affı düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet affı hakında açıklamalarda bulundu. Ehliyet affının ne zaman çıkacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ehliyet affı düzenlemesinin detayları merak konusu oldu. Peki, Ehliyet affı nedir? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Ehliyet affı düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? Detaylar haberimizde...

EHLİYET AFFI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında ehliyet affıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlallerden kaynaklanan ehliyet ceza puanlarının silineceğini belirten Erdoğan, "2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek söze başlayan Erdoğan, "Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.