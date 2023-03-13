Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ehliyet affı için gözler Resmi Gazete'de gelecek habere çevrildi. Trafik ceza puanı dolduğu için belirlenen şartları taşıyan sürücü adaylarını kapsayan yeni düzenlemenin çıkıp çıkmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı neleri kapsıyor? Ehliyet cezası sicile işler mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ehliyet affı son durum gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda vergi affı düzenlemesinin yanı sıra ehliyet affının çıkmasıyla beraber 10 bine yakın sürücünün ehliyetlerine af geleceğini duyurmuştu. Düzenleme meclis genel kurulunda kabul edildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı neleri kapsıyor? Ehliyet cezası sicile işler mi? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İştekonuya dair tüm detaylar haberimizde...

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.

EHLİYET AFFI NELERİ KAPSIYOR?

Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

EHLİYET CEZASI SİCİLE İŞLER Mİ?

Bu sebeple adli sicile işlenmez ancak ehliyet alındığı zaman bu sicile işlenir ve daha önceden kişinin işlem gördüğü tespit edilebilir. Diğer yandan ehliyetsiz araç kullanma sebebiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yargılanma ve sonucunda ceza alınması durumunda verilen ceza adli sicile işleyecektir.

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Son bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç kez ihlal eden sürücünün, sürücü belgeleri otuz gün süreyle, aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını altı kez ihlal eden sürücünün sürücü belgeleri kırk beş gün süreyle, dokuz kez ihlal eden sürücünün sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır.