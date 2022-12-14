Birçok vatandaşın gündeminde yer alan Ehliyet Affı 2022 ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak? Soruları sıklıkla internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak?

Tüm ülkenin gündeminde yer alan ve birçok vatandaş tarafından 2020 ehliyet affı için araştırmalar devam ederken ne zaman çıkacağı da merakla bekleniyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? 2022 Ehliyet affı son durum ne, ne zaman çıkacak?

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

TBMM bütçe görüşmeleri ile birlikte Ehliyet affı merak edilen konular arasında yer aldı. 2023 yılı TBMM Genel Kurulu bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?

Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

EHLİYET SİCİLİ NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?

Ehliyet ceza puana 1 yılın sonunda silindiği gibi aynı zamanda sicilinize etkisi de yıllık olmaktadır.

EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.