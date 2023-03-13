Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı neleri kapsıyor? Sürücü belgesinin geri alınmasının sebepleri nelerdir?

Geçtiğimiz aylarda yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi affının yanı sıra ehliyet affı ile birlikte 10 bine yakın sürücünün ehliyetlerine af geleceği müjdesini vermişti. Ehliyet düzenlemesi TBMM Genel kuruluna sunularak kabul edildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ehliyet affının yasalaşıp yaslamadığını merak ediyorlar. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı neleri kapsıyor? Sürücü belgesinin geri alınmasının sebepleri nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

Bir süredir Vatandaşlar ehliyet affını bekliyordu. Ceza puanlarının dolmak üzere olması ya da ceza puanı üst limite ulaşarak ehliyetlerine el konulan sürücülerin ehliyetleri iade edilecek.Ehliyet affına ilişkin düzenleme meclis gündeminde gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı neleri kapsıyor? Sürücü belgesinin geri alınmasının sebepleri nelerdir? Sürücü belgesi ne zaman geri alınır? Detaylar haberimizde...

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

2023 yılı ile ilgili hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan ehliyet affı ile ilgili son olarak gözler TBMM'ye çevrilmişti. Beklenen gelişme oldu Ehliyet affını kapsayan düzenleme meclis genel kuruluna görüşülerek kabul edildi. Düzenlemenin kısa süre içerisde Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girmesi bekleniliyor.

EHLİYET AFFI NELERİ KAPSIYOR?

Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Son bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç kez ihlal eden sürücünün, sürücü belgeleri otuz gün süreyle, aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını altı kez ihlal eden sürücünün sürücü belgeleri kırk beş gün süreyle, dokuz kez ihlal eden sürücünün sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır.

SÜRÜCÜ BELGESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

1 yıl içerisinde 2. defa 100. Ceza Puanından Sürücü Belgesinin geri alınması durumunda, 4 ay sonra sürücü belgesini şube müdürlüğümüzden geri alınabilir. 1 yıl içerisinde 2. fazla 100 ceza puanının doldurulması durumunda, Sürücü Belgeleri İptal Edilmektedir.