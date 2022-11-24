Ehliyet Affı 2022 ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sıklıkla Twitter'da gündem olan Ehliyet Affı çıkacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet Affı 2022 ne zaman çıkacak?

Tüm ülkenin gündeminde yer alan ehliyet affı için araştırmalar devam ederken ne zaman çıkacağı da merakla bekleniyor. Peki, Ehliyet affı çıkacak mı? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet Affı 2022 ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberimizde...

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Öncelikle şunu belirtelim ki ehliyet affının 2022 senesi içerisinde geleceği tahmin edilse de 2022 ehliyet affı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ehliyet affı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde okuyabilirsiniz.

ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?

Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

EHLİYET SİCİLİ NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?

Ehliyet ceza puana 1 yılın sonunda silindiği gibi aynı zamanda sicilinize etkisi de yıllık olmaktadır.

EHLİYETİMİ NASIL GERİ ALABİLİRİM?

Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan kişiler sürücü belgelerini geri alabilmek için el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne alıkoyma süresinin bittiği tarihten itibaren dilekçe ile başvuruda bulunarak geri alabilirler.