Deri hastalıklardan birsi olan egzama son dönemlerde birçok kişide görünmeye başladı. Egzamanın neden olduğu ise hastalığı gren vatandaşlar tarafından araştırlıyor.Peki, Egzama nedir? Egzama nasıl tedavi edilir? Egzama belirtileri nelerdir? Egzama ağrı yapar mı? işte konu hakkında tüm merak edilenler...

Egzama ciddi cilt sorumlarındandır. Son zamanlarda günlük hayatımızda pek çok kez karşılaştığımız bu hastalık Cidde büyük rahatsızlıklara neden olabilir. Peki, Egzama nedir? Egzama nasıl tedavi edilir? Egzama belirtileri nelerdir? Egzama ağrı yapar mı? Detaylar haberimizde...

EGZAMAN NEDİR?

Vücutta deri hastalıkları, gözle görülebilir olmaları ve dış ortamla sürekli temas halinde bulunmaları nedeniyle bireylerin yaşamını oldukça olumsuz yönde etkileyen hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıklardan bir tanesi olan egzama,birçok faktöre bağlı olarak meydana gelebilen kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Vücudun birçok farklı bölümünde oluşabilen egzama hastalığı, çok ciddi bir sağlık problemi olmamasına karşın ciltte sebep olduğu kötü görünüm sebebiyle hastalar için oldukça rahatsız edici bir durumdur.

EGZAMA AĞRI YAPAR MI?

Egzama acısı ve egzama kaşıntısı nasıl geçer sorusu hastalar tarafından oldukça sık sorulmaktadır. Egzama şikayetleri görüldüğünde mutlaka cilt doktoru olarak da bilinen dermatoloji doktoruna başvurulmalıdır. Egzamanın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte egzama tedavisinde kilit nokta, hastalıktan korunmadır.

Doktora danışarak, verilen uyarı ve önlemlere uyarak, egzamadan kaynaklanan şikayetler azalmaktadır. Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Atopik dermatit bazı hastalarda gıdalar, ev tozu akarları, evcil hayvanlarla temas sonrası alevlenebilir. Diyet listesi, evcil hayvanın ortamdan uzaklaştırılması, akarların ortamdaki miktarını azaltmak egzama üzerinde iyileştirici özelliğe sahiptir.

Egzamada bitkisel tedavi için doktora danışılmalıdır. İnternette yer alan egzama bitkisel tedavi ürünleri ya da bitkisel kürlerin yan etkileri bulunabileceği için mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Ellerinde egzama sorunu olanların gece yatarken ya da ev işi yapan kadınların kullandığı eldivenler koruyucu olabilir.Egzama eldivenleri, pamuklu ya da penye gibi kumaşlardan üretilmektedir ve egzamaya neden olan alerjenlerle etkileşimi kesmek için etkili olabilmektedir Temizlik yapan ya da kimyasal ürünlerle uğraşanların kullanabileceği bu eldivenler yine doktora danışılmadan alınmamalıdır.

EGZAMA BERLİLTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında oldukça yaygın olarak görülen genel olarak vücuttaki çatlaklıklara ve derin kızanlıklara neden olan ve yaşamı olumsuz etkileyenegzama hastalığının berikileri şunlardır:

Ciltte kuruluk

Kaşıntı

Kabarcık oluşumu

Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

Kızarıklık

İltihap

Saç derisinde kepeklenme

Deride çatlama

EGZAMATEDAVİSİ NEDİR?

Egzama acısı ve egzama kaşıntısı nasıl geçer sorusu hastalar tarafından oldukça sık sorulmaktadır. Egzama şikayetleri görüldüğünde mutlaka cilt doktoru olarak da bilinen dermatoloji doktoruna başvurulmalıdır. Egzamanın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte egzama tedavisinde kilit nokta, hastalıktan korunmadır.

Doktora danışarak, verilen uyarı ve önlemlere uyarak, egzamadan kaynaklanan şikayetler azalmaktadır. Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Atopik dermatit bazı hastalarda gıdalar, ev tozu akarları, evcil hayvanlarla temas sonrası alevlenebilir. Diyet listesi, evcil hayvanın ortamdan uzaklaştırılması, akarların ortamdaki miktarını azaltmak egzama üzerinde iyileştirici özelliğe sahiptir.

Egzamada bitkisel tedavi için doktora danışılmalıdır. İnternette yer alan egzama bitkisel tedavi ürünleri ya da bitkisel kürlerin yan etkileri bulunabileceği için mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Ellerinde egzama sorunu olanların gece yatarken ya da ev işi yapan kadınların kullandığı eldivenler koruyucu olabilir.Egzama eldivenleri, pamuklu ya da penye gibi kumaşlardan üretilmektedir ve egzamaya neden olan alerjenlerle etkileşimi kesmek için etkili olabilmektedir Temizlik yapan ya da kimyasal ürünlerle uğraşanların kullanabileceği bu eldivenler yine doktora danışılmadan alınmamalıdır.