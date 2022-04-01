Egzama neden olur, bulaşıcı mı? Egzama nasıl geçer, evde neler yapılır?

Egzama neden olur, bulaşıcı mı sorularının yanıtı merak edilen sağlık konuları arasında yer alıyor. Egzama cilt üzerinde kızartı ve kaşıntılar ile kendisini gösteren bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla görülen kızarıklıkların içerisinde su dolu kabarcıklar vardır. El ve kol bölgelerinde daha sık rastlanır. Bazen kronikleşen bu hastalık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Egzamanın iyileşmesi için öncelikle nedeninin tespit edilmesi yerinde olacaktır.

EGZAMA NEDEN OLUR?

Cilt kuruluğu ve kaşıntıyla ortaya çıkan egzama, kuru ve hassas cilde sahip ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda görülen bir cilt hastalığıdır. Egzama yaklaşık olarak çocukların %20'sinde yetişkinlerin ise %4'ünde görülür.

GENETİK FAKTÖRLER

Hava koşulları

Egzama çevresel faktörlerden de etkilenir. Kış aylarında egzama şikayetlerinin artması havanın soğuması ve nem oranın düşmesiyle alakalıdır.

Cilt tahrişi

Egzama cildi tahriş eden sabun, şampuan, deterjan, çamaşır suyu, parfüm gibi maddelere maruz kaldığı zamanda ortaya çıkar. Bu maddeler cildi kurutarak cildin doğal yağını alır. Sonuç olarak ciltte kızarıklık, kuruma, kaşıntı ve çatlamaya yol açar.

Alerjenler

Alerjenlerden kaynaklı egzama genellikle çocuk yaşlarda görülür. Ancak bazı kişilerde yetişkinlikte de devam eder.

Çocuklarda yiyecek alerjisi, süt, yumurta, fıstık, ev tozu, ev hayvanları ve bazı bakteriler egzamaya neden olabilir. Alerjik egzamalar, nikel takılar, kozmetik, saç boyası ve parfümlerde bulunan maddelerle de ortaya çıkabilir.

EGZAMAYI NE TETİKLER?

EGZAMA TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Egzama teşhisi koymak için fiziki muayene ve yama testi yapılmalıdır. Yama testinde ortaya çıkan alerjen, dermatologlar tarafından araştırılmalı ve sonrasında teşhis konulmalıdır. Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır ve 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemlenir. Bu süre içerisinde kişinin spor yapmaması, duş almaması ve testi etkileyecek benzer davranışlarda bulunmaması gerekir. Bölgede kabarma, sulanma ve kızarıklık varsa, hastanın o bölgeye sürülen maddeye karşı alerjisi olduğu tespit edilir.

EGZAMA İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ömür boyu süren egzama hastalığının çeşitli türleri vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Atopik egzama: Bu egzama çeşidinin gelişiminde genetik, immünolojik, çevresel faktörlerin bileşiminin rolü olduğu düşünülmektedir. Atopik egzama bebeklik ve çocukluk döneminde konak olarak görülür. Bebek egzaması olarak bilinen hastalık, yetişkinlik döneminde hafifleyebilir veya tamamen ortadan kalkabilir; ancak tekrarlayıcı özelliktedir. Bebeklerde egzama, ilk üç aylık dönemde yüzde başlar, sonra gövdeye, kol ve bacaklara yayılır.

Çocukluk döneminde eklemlerin iç kısımlarında kollarda ve bacaklarda atopik dermatit görülebilir. Yetişkinlik döneminde ise göz kapaklarında, kulakta, meme ucunda, eklem içlerinde ve ellerde ortaya çıkabilir. Kızarıklık, pullanma, kaşıntı, kuruluk ve deride kalınlaşma atopik egzama belirtileri arasındadır.

Seboreik dermatit: Nedeni tam olarak bilinmeyen ve kronik olan seboreik egzama cildin yağlı olduğu bölgelerde, yüzde yani kaşlar, yanaklar, burun kenarları, sakal içleri, göğüs ortası, saçlı deri, kulaklarda görülür. Kulak egzaması olarak da bilinen seboreik egzama kızarıklık, pullanma ve kabuklanmayla oluşur. Kış ve bahar aylarında şiddetlenme eğiliminde olan seboreik egzamayı; stres, alkol, immün sistemin baskılanması gibi durumlar tetikler. Kulakta çocukluk çağında gelişen seboreik egzama, lenf bezlerinde şişme görülür ve enfeksiyon durumu söz konusu olabilir.

Asteatotik egzama: Bu egzama çeşidi yaşlılarda daha sık görülmektedir. Sık banyo yapılması, derinin üst tabakasındaki yağ miktarının azalması veya atopi gibi nedenler sonrasında görülebilmektedir. Kış aylarında kuruluk arttığı zaman daha fazla görülebilmektedir. Genellikle bacakların ön yüzünde, kollarda ve gövdede çıkmaktadır. Deride porselen çatlağı gibi bir görüntüye, kaşıntıya, kuruluğa ve döküntüye neden olmaktadır.

Kontakt egzama: Cildin duyarlı olduğu maddelere karşı oluşan akut veya kronik reaksiyondur. Cilt, koruyucu yağlarını engelleyen maddelere sürekli maruz kalırsa kontakt egzama oluşur. Kontakt dermatitte egzamayı tetikleyen bazı maddelere karşı dikkatli olunmalıdır. Kontakt egzama; temizlik maddeleri, makyaj malzemeleri, parfümler, oje, endüstriyel maddeyle temas, saç boyaları, diş macunu, sakız, ayakkabı ve ayak spreyleri, pantolan fermuarı, metal düğmeler, geçici dövmeler nedeniyle görülür.

Numuler egzama: Daha çok kol ve bacaklarda, ellerde görülen numuler egzama, madeni para büyüklüğünde, çok sayıda olabilen yuvarlak kaşıntılı lezyonlardır. Kronik seyirli olup, daha çok genç erişkinler ve yaşlılarda rastlanır.

Numuler egzamanın lezyonları papül ve vezikül denen ufak kabartıların birleşmesiyle oluşur ve akut dönemde kızarıklık, sızıntı ve kabuklanma gösterir. Kaşıntısı fazla olur. Numuler egzamayı tetikleyen bir enfeksiyon olabilir.

Gravitasyonel egzama: Ayakta çalışanlarda ve yaşlılarda çok sık görülen bir egzama çeşididir. Bacakların alt kısımlarında varislerin oluşması ve kan dolaşımın bozulmasıyla gelişmektedir. Burada kan birikmesinden dolayı damarlarda basınç artmakta ve bu da deride hasara neden olabilmektedir. Doğum yapmış kadınlarda gravitasyonel egzama görülebilir. Bacaklarda kuruluk, kaşıntı, su toplaması, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Egzama kronikleştikçe deride koyu lekeler, derinin sertleşmesi ve sonrasında ülser gibi yaralar oluşabilmektedir.

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