Eğriboz Adası deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Eğriboz Adası deprem mi oldu? Eğriboz Adası nerede? Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nda akşam bir deprem daha meydana geldi. Peki, Eğriboz Adası deprem mi oldu? Eğriboz Adası nerede? Eğriboz Adası deprem büyüklüğü ne kadar?

Ege Denizi'nde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin ardından Eğriboz Adası deprem mi oldu? Eğriboz Adası nerede? Soruları merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Eğriboz Adası deprem mi oldu? Sorusu araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilen Eğriboz Adası deprem mi oldu? Sorularını yanıtladık. Peki, Eğriboz Adası deprem mi oldu? Eğriboz Adası nerede? Eğriboz Adası deprem büyüklüğü ne kadar?

EĞRİBOZ ADASI DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde 4.7 ile sallanan Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nda akşam bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, AFAD 4.9 şeklinde duyurdu. Üst üste yaşanan depremler nedeniyle adada okullar tedbir amaçlı tatil edildi.

ADADA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu. Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.

EĞRİBOZ ADASI NEREDE?

Eğriboz adası, Yunanistan'ın Girit'ten sonra en büyük adasıdır.