14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri EGO oldu. Peki, EGO yok mu? EGO neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da EGO dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında EGO dizisini göremeyenler EGO yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü EGO neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ EGO NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. EGO dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam EGO dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: