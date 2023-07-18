EGO'ya zam geldi mi? Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi? EGO'ya zam gelecek mi, geldi mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Tam ve indirimli bilet fiyatları değişti. Peki, EGO'ya zam geldi mi? Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi? egoya zam gelecek mi, geldi mi, kartsız binilir mi? İşte detaylar…

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Ancak bugün gelen bir son dakika haberiyle ulaşıma zam yapıldığı öğrenildi. Peki, EGO'ya zam geldi mi? Ankara'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da toplu taşımaya zam geldi mi? egoya zam gelecek mi, geldi mi, kartsız binilir mi?

EGO'YA ZAM GELDİ Mİ?

UKOME'de bugün alınan karar sonucu Ankara'da ulaşımayüzde 57 zam yapıldı. Tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı. Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti. Böylelikle UKOME'de bugün alınan karar sonucu Ankara'da ulaşıma yüzde 57 zam yapıldı. Tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.