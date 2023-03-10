EGO Tuncay kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Tuncay Koraslan (Ahmet Kayakesen) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi EGO'nun oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Tuncay Koraslan oldu. Peki, EGO dizisi Tuncay kimdir, kim canlandırıyor? EGO Tuncay Koraslan (Ahmet Kayakesen) kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuncay Koraslan gerçekte kimdir? Tuncay Koraslan'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Tuncay kimdir, kim canlandırıyor? EGO Tuncay Koraslan (Ahmet Kayakesen) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO TUNCAY KORASLAN KİMDİR?

Tuncay Koraslan

AHMET KAYAKESEN

30'lu yaşlarda, Tahir'in ortanca çocuğudur. Babasının otoritesi altında ezilmiş, kendince -nefes almak için- çıkışlar bulmuştur. Babasının zoruyla istemediği bir evlilik yapmıştır genç yaşta. Bu evlilikte de mutsuz olmuştur tabi ki. Zenginliği sever. Sibel'le iyi geçinemez. Eski sevgilisinden bir oğlu olduğunu öğrendiği zaman hayata bakış açısı değişir. Erkek çocuk babası olmanın önemli olduğunu fark eder. Dışa dönük, çapkın, güvenilmez biridir. İş dünyasında acımasızdır. Hırslı, iddialı bir adamdır.

EGO TUNCAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Tuncay Koraslan karakterini "Ahmet Kayakesen" canlandırmaktadır.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen (d. 27 Eylül 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.

Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.