EGO Tahir kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Tahir Koraslan (Erdal Küçükkömürcü) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi EGO'nun oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Tahir Koraslan oldu. Peki, EGO dizisi Tahir kimdir, kim canlandırıyor? EGO Tahir Koraslan (Erdal Küçükkömürcü) kimdir, kaç yaşında, nereli? Tahir Koraslan gerçekte kimdir? Tahir Koraslan'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Tahir kimdir, kim canlandırıyor? EGO Tahir Koraslan (Erdal Küçükkömürcü) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO TAHİR KORASLAN KİMDİR?

Tahir Koraslan

ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ

60'lı yaşlarda. Antalya'da küçük bir otelde çalışarak başladığı kariyerinde, bugün büyük bir turizm holdinginin sahibidir. Çalışmayı sever. Hırslı, dediğim dedik birisidir. Kendi doğrularından asla ödün vermez. Tutucu, gelenekçidir. İş hayatında acımasızdır.Herkesin onun kurallarıyla yaşamasını ister. Sözünün üstüne söz söylenmesini sevmez. Ailesine karşı otoriterdir. Gelini Begüm ve torunlarına karşı mesafelidir. Bunun nedeni, soyunu, soyadını sürdürebilecek bir erkek torun istemesidir. Sorunlu, takıntılı ne yapacağı belli olmayan bir adamdır. İyi bir baba değildir aslında. Çocuklarına takındığı mesafeli ve sert tavır, kendince kafasında kurduğu otoriter baba tavrındandır. Çocuklarının kendisinden daha başarılı olması ister, ama sözünden çıkmalarına katlanamaz.

EGO TAHİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Tahir Koraslan karakterini "Erdal Küçükkömürcü" canlandırmaktadır.

ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ KİMDİR?

Erdal Küçükkömürcü (d. 1 Nisan 1958, Ankara), Türk oyuncu. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda göreve başlamıştır. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır. 1984-1985 yılları arasında ODTÜ'de seçmeli tiyatro dersi vermiştir. 1998-2002 yılları arasında Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, 2004-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, 2005'te Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde bulunmuştur. Çeşitli kurumlarda ses, diksiyon, beden dili alanlarında seminerler vermiştir. 2005 yılında Devlet Tiyatroları Edebî Kurulunda görev almıştır. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde oyunculuk dersleri vermektedir.