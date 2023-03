EGO Sibel kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Sibel Koraslan (Melisa Aslı Pamuk) kimdir, kaç yaşında, nereli?

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Sibel kimdir, kim canlandırıyor? EGO Sibel Koraslan (Melisa Aslı Pamuk) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO SİBEL KORASLAN KİMDİR?

Sibel Koraslan

MELİSA ASLI PAMUK

Ailenin ortanca çocuğudur. Aile içinde genelde denge görevini üstlenmiştir. Babasına karşı gerekli isyanları yapan hep Sibel olmuştur. Müdanasız, inandığını savunan güçlü bir karakteri vardır. Kendine güvenir. Zekasının ve becerilerinin farkındadır. Üniversiteden sonra, annesinin onu aile kurması için yönlendirme çabalarına rağmen kariyerini ve iş hayatını asla geri plana atmamıştır. İş hayatında da özel hayatında da mükemmeliyetçidir. Hatalara karşı tahammülü yok denecek kadar azdır. Sibel'in karakterinin büyük kırılması, geçmişte Cüneyt'le yaşadığı travmatik ilişki sonucunda gerçekleşmiştir. Cüneyt'ten sonra Sibel hiçbir erkeğe güvenmemiş, ilişki yaşayamamıştır. Kendini tamamen iş hayatına adamış, ideallerinin peşinde gece gündüz çalışmıştır. Babasının şirketinden hariç onun itirazlarına rağmen moda sektörüne girmiş, bu alanda da kendini kanıtlamayı hedeflemektedir.

Sibel'in çocuk sahibi olmak için üç ay zamanı olduğunu öğrenmesi hayatının ikinci büyük kırılımı olur. Kendi içinde sorgulamaktan hep kaçındığı konuyla yüz yüzedir. Cüneyt'ten sonra bir gün aile kurma hayalini de rafa kaldırdığını kabullenir Sibel. Şimdi o hayalleri raftan indirmelidir. Ancak bunu aşk olmadan yapamayacağını bilir. Herhangi bir adamın çocuğuna annelik etmek istememektedir. O gerçek bir aile istemektedir. Ona arzuladığı bu gerçek aileyi verebilecek adamın Erhan olduğuna karar verdiğinde onu kazanmak için sıra dışı bir strateji belirleyecektir.

EGO SİBEL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Sibel Koraslan karakterini "Melisa Aslı Pamuk" canlandırmaktadır.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk (d. 14 Nisan 1991, Hollanda), Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve modeldir.

Ailesi İskenderunludur. 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlamıştır. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etmiştir. Ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vadeden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde psikoloji eğitimine başlamış ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. Modelliğe 14 yaşında başlamıştır.

Pamuk henüz 13 yaşındayken, 2004 yılında yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayımlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir mobil operatör reklamında oynamasıyla başlamıştır. 2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol almıştır. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde oynamıştır.