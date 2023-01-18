Ego nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ego (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerede?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Ego nerede çekildi merak ediliyor. Tanıtım fragmanını izleyen seyirciler, Ego nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Ego dizisi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerede? araştırması yapıyor. Peki, Ego nerede çekildi? Ego dizisi nerede çekiliyor? Ego dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede? İşte detaylar...
EGO - Erkeğe Güven Olmaz dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin başlamasına yakın bazı bilgiler merak edildi. Peki, Ego (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerede? Ego nerede çekiliyor? İşte bilgiler...
EGO dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Tarihi henüz belli olmadı.
Dizinin ilk bölümlerinin Antalya'da çekileceği söylenmektedir. Ego dizisi ilerleyen bölümlerde İstanbul'da çekilecek. Dizinin ilk bölümleri Antalya ve ilçelerinde çekiliyor.
Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…
Alperen Duymaz
Melisa Aslı Pamuk
Ahmet Kayakesen
Rüya Helin Demirbulut
Hülya Gülşen Irmak
Derya Beşerler
Can Adalıer
Emirhan Dönmez
Tuna Orhan
Naz Sayıner
Ahmet Şeninak
Erdal Küçükkömürcü
EGO "Erkeğe Güven Olmaz" ifadesinin kısaltmasıdır.