EGO ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? EGO dizisi yeni bölümler hangi gün yayınlanıyor, Pazar günü mü?

Fox TV'nin beğenilen dizisi EGO hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin tam gününü ve saatini merak eden izleyiciler, EGO ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? EGO dizisi hangi gün yayınlanıyor, Pazar günü mü? araştırması yapıyor. Peki, EGO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EGO dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, EGO ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? EGO dizisi hangi gün yayınlanıyor, Pazar günü mü? İşte ayrıntılar...

EGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EGO dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

EGO YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

EGO dizisinin yeni bölümleri Pazar günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri Pazar yayınlanıyor. Ayrıca EGO dizisinin Perşembe vb. gibi bazı günlerde tekrar bölümleri de yayınlanıyor.

EGO KONUSU NEDİR?

Elif'le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Erhan Yıldırım

Melisa Aslı Pamuk - Sibel Koraslan

Ahmet Kayakesen - Tuncay Koraslan

Rüya Helin Demirbulut - Elif Tekin

Erdal Küçükkömürcü - Tahir Koraslan

Tuna Orhan - Burhan

Hülya Gülşen - Şükran

Derya Beşerler - Begüm Koraslan

Aziz Caner İnan - Zafer

Şafak Pekdemir - Esin

Naz Sayıner - Senem

Emirhan Dönmez - Arda

Can Sertaç Adalıer - Samet

Toprak Kıvılcım - Berkay

Eylül Akdağ

Eslem Barutçu

Ahmet Şeninak