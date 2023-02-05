EGO full HD bölüm izle! EGO 4. bölüm tek parça izle! EGO son bölüm neler oldu?

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EGO SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sibel hayattaki tek önceliği işi olan bir kadın… Erhan Sibel'in şirketinde çalışan, çok sevdiği Elif'le evlilik hazırlığı yapan bir adam… Sibel rahmindeki kistler yüzünden ameliyat olması gerektiğini ve bu ameliyat sonrasında anne olamayacağını öğrendiği sırada, Erhan borsada her şeyini kaybeder. Aynı gün dibe çöken, birbirlerinden taban tabana zıt bu iki insanın hayatları, Sibel'in Erhan'a yaptığı teklifle bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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EGO KONUSU NE?

Elif ile (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan'ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan'ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan'ın patronu Sibel'in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

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EGO OYUNCULARI

Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez

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