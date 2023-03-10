EGO Erhan kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Erhan Yıldırım (Alperen Duymaz) kimdir, kaç yaşında, nereli?

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Erhan kimdir, kim canlandırıyor? EGO Erhan Yıldırım (Alperen Duymaz) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO ERHAN YILDIRIM KİMDİR?

Erhan Yıldırım

ALPEREN DUYMAZ

Erhan annesi tarafından henüz beş yaşında terk edilmiş bir çocuktur. Bursa'da alkolik babasıyla birlikte büyümüştür. Üniversite sınavını kazanmak için çalışmasının tek nedeni babasından ve onun depresif, öfkeli dünyasından uzaklaşmaktır. İstanbul'da iyi bir üniversiteyi kazanır. Hem çalışıp hem okuyarak tek başına hayatını kurtarır. Babasının ölümünden iki yıl sonra Elif'le tanıştığında aile kurmak istediği kadının o olduğunu ilk görüşte hissetmiştir. Elif'in ailesini kendi ailesi gibi benimsemiş, onlarla yuva sıcaklığını hissetmiştir. Kariyerinde hırslı ve çalışkan yapısıyla geleceği parlak bir adam olan Erhan nişanlısı Elif'e en iyi şartları sunmak için aldığı bir tüyoyla borsada büyük bir yatırıma girer. Bu yatırım için Elif'in babasının evini ipotek ederek yüklü bir miktar kredi çekerler. Ancak yatırımı büyük bir çöküşle eriyip gittiğinde kendini çıkmazda bulur. Tam bu noktada hayat Sibel aracılığıyla ona bir fırsat sunar. Erhan'ın bu fırsat karşısındaki kararı hayatının yol ayrımıdır da aynı zamanda. Sibel'in teklifini kabul etmek Erhan için maddi sıkıntısına karşı akılcı bir çözümdür sadece. Erhan'ın hayatını öncesi ve sonrası olarak ikiye ayıran çizgi Sibel'in teklifini kabul ettiği andır.

EGO ERHAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Erhan Yıldırım karakterini "Alperen Duymaz" canlandırmaktadır.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz (d. 3 Kasım 1992, Ankara), Türk oyuncu ve mankendir.

Aslen Ankara Mamak Kıbrısköy doğumlu olan Duymaz, lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizisiyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde "Kutay" karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı. Ardından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Show TV'de yayınlanan Zemheri adlı dizide "Ayaz" karakterini canlandırdı. 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Son Yaz adlı dizide "Akgün Gökalp Taşkın" adlı karakteri canlandırdı.