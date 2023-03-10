EGO Elif kimdir, kim canlandırıyor? EGO dizisi Elif Demir (Rüya Helin Demirbulut) kimdir, kaç yaşında, nereli?

EGO, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 5 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Görgün'ün yazdığı, başrollerini Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut'un paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. EGO dizisi Elif kimdir, kim canlandırıyor? EGO Elif Demir (Rüya Helin Demirbulut) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

EGO ELİF DEMİR KİMDİR?

Elif Demir

RÜYA HELİN DEMİRBULUT

Birbirini severek evlenmiş bir karı kocanın aşkla yapılmış ilk çocuğudur. El bebek gül bebek sevilerek büyütülmüştür. Elif ilkokuldayken erkek kardeşi Arda doğar. Elif kardeşini hiç kıskanmaz, aksine çok sever. Korur, kollar. Annesinin huylarını almıştır belli ki. Şefkatli, anaç bir doğası vardır. Huzuru ve mutluluğu önemser. Hayattan maddi beklentileri yoktur. Ne fazla paraya ne de lükse ihtiyacı vardır. Çocuklarla ilişkisi çok iyidir. Bu yüzden anaokulu öğretmeni olmuştur. Erhan'a sevgisinin altında da onda gördüğü çocuksu ruhu yatar biraz da. Elif'in hayatının en büyük acısı annesinin erken kaybıdır. Babasının hala içten içe yas tutan hali de üzer Elif'i. Annesinin ardından Elif'in aile içindeki rolü de değişmiştir. Evin çocuğu olmaktan çıkmış, evi, babasını ve kardeşini çekip çeviren bir ebeveyne dönüşmüştür. Sibel'in teklifiyle birlikte Erhan'la ilişkilerinde yaşadıkları travmanın ardından Elif'in omuzlarına çok yük biner. Elif bu yüklerin altında ezilmemek için çırpınırken karakterinde yaşadığı kırılmalar onu değiştirmeye başlayacaktır.

EGO ELİF KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

EGO dizisinde Elif Demir karakterini "Rüya Helin Demirbulut" canlandırmaktadır.

RÜYA HELİN DEMİRBULUT KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyunuyla sahne hayatına başlayan Rüya Demirbulut, 2022 yılından beri Baba Sahnede sahnelenen Taxim oyununda rol almaktadır.

TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek isimli dizi ile 2019 yılında televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Son olarak Netflix'de yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde rol aldı. Rüya Demirbulut şu an FOX'ta yayınlanan EGO ( Erkeğe Güven Olmaz) dizisinde 'Elif' karakterini canlandırmaktadır.